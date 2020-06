En first et second party:



Dans les quasi sur, on peut parler du jeu de Bluepoint (Demon's Soul?), le AAA de Housemarque, GT7 (je suis pas convaincu a 100% qu'il y sera).



Dans les pas impossible: Horizon 2, Ratchet, nouveau jeu de Toyama (Silent Hill ?)



Je sais pas s'ils montreront la nouvelle IP de Kouno, même si son dev est surement terminé. Supermassive également doit montrer certains jeux, peu être ce soir ?



Au niveau des tiers ça parle de RE8. Dans le podcast Resetera les mecs parlent de FFXVI (qui serait exclu (tempo ?)) avec d'autres jeux japonais exclu PS5 également, mais c'est a prendre avec des grosses pincettes).

Godfall qui me hype pas du tout.



Vous attendez quoi vous ?