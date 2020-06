Grâce à la puissance de la PS5, voici les améliorations que j'attends sur Horizon Zero Dawn 2 :- Possibilité de couper l'herbe- Possibilité de couper les arbres- Possibilité de déclencher un feu dans les herbes- Amélioration des interactions avec l'eau- Possibilité d'éteindre ses flèches de feu en tirant dans l'eau- Possibilité de voir ses flèches tirées dans le ciel retomber sur TerreJ'espère que la puissance de la PS5 pourra enfin permettre à ce jeu de briller comme il le mérite. Je suis tout excité à l'idée de découvrir dès ce soir le second volet des formidables aventures d'AloyEt vous, qu'attendez vous de la puissance de la PS5 ?

posted the 06/11/2020 at 03:00 AM by suzukube