Maintenant que notre événement est confirmé le 11 juin, je tenais à préciser que ce programme préenregistré sera diffusé en 1080p à 30 images par seconde. Ce format a facilité le processus de production de l’événement pendant une période obligeant une grande partie de notre équipe et de nombreux développeurs à travailler depuis chez eux. Comme vous vous en doutez, les jeux que vous verrez jeudi seront encore plus beaux lorsque vous y jouerez sur PS5 avec un téléviseur 4K.



Si possible, nous vous recommandons également de porter des écouteurs ou un casque audio : le programme comporte des effets sonores très sympa, que vous aurez plus de mal à apprécier sur le haut-parleur de votre téléphone ou de votre ordinateur portable. Quoi qu’il en soit, place au show ! Vous trouverez ci-après une version mise à jour de la publication d’origine de Jim. À jeudi !

Cette présentation numérique durera un peu plus d’une heure et, pour la toute première fois, nous pourrons ressentir toutes ces émotions en même temps. Le manque d’événements « physiques » nous a donné l’opportunité unique de penser différemment pour vous faire voyager avec nous et, avec un peu de chance, vous faire sentir plus proches de nous que jamais. Cet article fait partie de notre série de mises à jour sur la PS5 et n’ayez crainte, nous aurons encore beaucoup de choses à partager avec vous après la présentation de la semaine prochaine.