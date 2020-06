Jeux Video

Certaines séries TV et films vont prendre du retard (c’est le cas des séries Marvel) mais coup de bol, The Mandalorian Saison 2 reste en bonne voie pour sortir en plus d’année sur Disney Plus, normalement pour octobre.



Pour expliquer, l’homme a indiqué que le tournage était déjà terminé « avant » le confinement, et que l’équipe pouvait donc s’attarder tranquillement sur la post-prod (montage et effets spéciaux si vous savez pas) même en télé-travail. L’homme en passant taquine sur un potentiel retour de Boba Fett mais difficile de savoir si c’est sérieux.



RAS en revanche concernant la série Obi-Wan hormis que les choses semblent progresser dans le bon sens.