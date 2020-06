Cyberpunk 2077 a beau sortir dans bientôt trois mois, les informations à son propos restent souvent bien gardées et il faut souvent fouiller pour en apprendre davantage. C’est notamment le cas aujourd’hui avec de nouvelles infos intéressantes issues du podcast Premium Gamestar mais dont les propos ont été recueillis et traduits par un utilisateur de Reddit.

-Les développeurs indiquent que les améliorations de level design sont aussi importantes qu’entre The Witcher 2 et The Witcher 3.-Il y aura moins d’icônes de choses à faire sur la carte que dans The Witcher 3. Ce qui ne veut pas dire qu’il y aura moins de choses à voir, mais que ce sera plus naturel au sein du jeu, sans avoir une carte remplie d’icônes et difficile à lire finalement.-En raison du coronavirus, les développeurs ont dû travailler à domicile et CD Projekt Red a envoyé plus de 700 postes de travail aux développeurs du monde entier avec Cyberpunk installé sur la machine. Nous savons ainsi qu’au moins 701 personnes travaillent sur le jeu.-Il y aura environ 3 fois plus de façons de résoudre une mission que dans The Witcher 3. Par exemple, les développeurs se demandaient : « Quelle est la chose la plus stupide qu’un joueur puisse faire et comment est-il possible que la mission continue ? ». La seule chose qui arrête un joueur, c’est sa mort. Ils ont cité un exemple où vous parlez à quelqu’un, vous vous faites tirer dessus et au lieu de riposter, vous vous enfuyez et achetez un hamburger. Mais la mission continue toujours. Il est donc tout à fait possible de s’acheter un hamburger au beau milieu d’une mission.-Ils ont essayé d’améliorer cela dans les DLC de Witcher 3 et veulent l’améliorer encore plus dans Cyberpunk 2077 : Certains joueurs ont déclaré que les missions avec l’utilisation du sens de Sorceleur étaient similaires et pas vraiment intéressantes. Nous ne reverrons pas cela dans Cyberpunk 2077.-Bien qu’il y ait des zones dans The Witcher 3 où les villageois n’ont pas de routine quotidienne, les développeurs prévoient d’améliorer cela en donnant à plus d’un millier de PNJ (personnages non joueurs, contrôlés par l’I.A.) une routine faite sur mesure.-Selon un développeur travaillant sur la conception des quêtes, ils n’ont pas de « règles » sur la façon dont une quête doit être réalisée. Il n’y aura pas de limite de type « ne pas s’éloigner à plus de 1000 mètres » ou encore « ne parler qu’à x personnes ».-Lorsque les développeurs ont complètement terminé une quête, ils ne la mettent pas de côté pour travailler sur la suivante. Ils continuent au contraire à la jouer encore et encore jusqu’à la sortie du jeu, car ils pourraient trouver quelque chose à corriger ou à améliorer. C’est ce qu’ils ont fait avec Witcher 3 et ce qu’ils font avec Cyberpunk 2077.-L’équipe est fière que personne n’ait révélé à l’avance l’arrivée de Keanu Reeves sur scène à l’E3 2019.-Le système de combat au corps à corps présenté dans la bande-annonce de l’E3 n’était pas à la hauteur, il faut s’attendre à de grandes améliorations.-À l’intérieur du cyberespace (le monde virtuel au sein du jeu), il sera possible d’invoquer des créatures et des guerriers de type Phantasy-RPG qui peuvent par exemple brûler un autre hacker.