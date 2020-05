BioShock Remastered

: Explorez la ville sous-marine de Rapture, un refuge des têtes pensantes de la société qui s'est transformé en un cauchemar dystopique par le seul fait d'un homme et de son orgueil démesuré.: Découvrez Rapture à travers les yeux du sujet Delta, un Protecteur prototype effrayant qui s'est lancé dans une mission risquée pour sauver sa Petite Sœur qui a disparu.: Criblé de dettes, le détective privé Booker DeWitt doit réaliser une mission impossible : se rendre à Columbia, une ville volante au-dessus des nuages, et libérer une femme mystérieuse prénommée Elizabeth.La page du jeu sur l'eShop permet de découvrir la taille qu'occuperont les trois épisodes de la vénérable série, dans l'ordre d'arrivée : 12,5 Go, 10,4 Go et 20,7 Go. Rappelons que la version physique également prévue ne contiendra que 16 Go de données, et qu'il vous faudra donc télécharger le reste du jeu car tel est l'époque.