Enfin, on note un autre inconvénient dans le système PEGI, celui du coût. En effet, beaucoup de monde est impliqué dans l'organisme et cela coûte cher. Pour obtenir la signalétique PEGI, obligatoire pour mettre un produit sur le marché, les éditeurs doivent dépenser 2000 €. Pour les plus petits éditeurs comme pour les gros, le tarif est loin d'être négligeable et il n'est pas rare de voir les éditeurs contester le coût de ce processus. La charge est cependant moins chère pour les jeux mobiles, puisque le tarif est négociable en fonction de la taille du jeu. En dessous de 250 Mo, la classification PEGI revient à 250 €. Notons enfin que le logo PEGI Express est gratuit pour tous les jeux sur Windows Phone.

