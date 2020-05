Jeux Video

Take Two étant évidemment muet sur le sujet, c'est un indice éloquent qui laisse supposer cette période de lancement pour GTA VI puisque le groupe prévoit une énorme hausse des coûts de campagne marketing pour l'année fiscale 2024 (donc du 1er avril 2023 au 31 mars 2024).On notera d'ailleurs que cette "hausse" et le jeu qui va avec devait de base sortir l'année précédente.Pour les analystes qui viennent du coup de se pencher sur le sujet, cette attente n'a rien de surprenant :- Il est désormais trop tard pour lancer GTA VI sur cette gen, voir en cross-gen.- Si on parle full Next Gen, pour un titre de l'ampleur de GTA VI et qu'importe si ça va se vendre des années, il faut un énorme parc de consoles dès la sortie.- De toute façon, GTA V (et surtout Online) continue de rapporter de la thune actuellement.Patience