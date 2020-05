Et c'est Epic lui même qui le dit :



Sur la demo unreal engine 5 deux fonctionnalités principales ont été présentées et détaillés : Lumen pour la partie lumière, et Nanite pour la géométrie et les milliards de triangles affichés à l’écran.





"Le Ray Tracing était une étape importante dans la version précédente du moteur utilisant la technologie RTX du GPU, disponible sur le marché.



Ce [Lumen] pousse tout ça à un niveau supérieur.



Cela porte le nombre de limites et le nombre de rayons de lumière rouge que nous pouvons suivre et simuler à un niveau beaucoup plus élevé et une reproduction beaucoup plus précise."



Bon bha voilà le ray tracing est une techno du passé.