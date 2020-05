Pour le quatrième trimestre de l'exercice complet se terminant en mars 2020, Take-Two a annoncé

que les ventes de Grand Theft Auto V dépassent à présent les 130 millions d'unités.



Précisons que c'est plus de 10 millions de copies rien que sur ces 3 dernier mois.



D'après Daniel Ahmad, la franchise Grand Theft Auto totalise plus de 325 millions d'unités,

GTA V représente à lui seul 40 % des ventes totales.







Grand Theft Auto V et Red Dead Redemption 2 cumulent à eux deux plus de 160 millions d'unités.



Take-Two prévoit de lancer 93 jeux (nouvelles licences, suites, jeux mobiles...)

d’ici mars 2025 dont 15 portages sur les plateformes next-gen.





