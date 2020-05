Il fut un temps sur Internet où je présentais les différentes licences de Nintendo, ici et ailleurs. Pas sûr que je recommence cette génération parce que j'ai autre chose à faire, mais c'est toujours tentant de revenir sur les différentes séries produits par Nintendo.Aujourd'hui est désormais disponible pour les utilisateurs occidentaux via le Nintendo Switch Online le jeu japonais Panel de Pon. Si cela ne vous dit rien, vous connaissez probablement mieux cette série sous le nom de Puzzle League. Panel de Pon est le tout premier jeu de puzzle de cette série et c'est la série de la petit Lip, la fée des fleurs dont son sceptre est un objet dans les jeux Super Smash Bros.Créé et développé par le studio Intelligent Systems (Fire Emblem, Advance Wars), Panel de Pon est exclusivement disponible sur Super Famicom (SNES) au Japon, c'est la première fois que le jeu est disponible facilement pour le public occidental, cependant vous avez peut être déjà joué à Tetris Attack qui est le jeu localisé mais modifié par Nintendo où y est transposé l'univers de Yoshi. Ce nom aura d'ailleurs valu les foudres de Tetris Compagnie, qui estimait que Nintendo trompait les gens parce que ça n'avait rien à avoir avec du Tetris.Le nom de la série deviendra Puzzle League en s'exportant par la suite, où Lip et son univers féerique disparaîtront mais seul son thème musical restera. Pendant un temps Puzzle League aura bénéficié du support de la série Pokémon pour 2 jeux dont un sur N64 qui reprend le contexte de l'anime avec Sacha en personnage principal. Lip reviendra, désormais mère de la petite Furil, pour un ultime jeu sur Nintendo GameCube dans la compilation Nintendo Puzzle Collection au coté de Dr. Mario et Yoshi's Cookie. Dernière apparition en date est dans la mise à jour "Welcome amiibo" du jeu Animal Crossing: New Leaf sur 3DS.Dans les Puzzle League, le gameplay est d'intervertir 2 blocs ou "panels" pour faire correspondre au minimum 3 blocs de même couleur. En solo, vous avez 2 modes principaux, le mode line (atteindre la ligne d'arrivé) et le mode marathon (infinie). En versus face à un joueur ou l'ordinateur, réaliser des combo permet d'envoyer du "garbage" à l'adversaire, plus vous faites des combos et plus le poids du garbage est important et handicapant.Dans Panel de Pon et certaines suites, il y a un mode histoire. Le monde des fées est en danger et Lip doit combattre Thanatos. Dans Pokémon Puzzle Challenge, on joue Ethan (Gold) le personnage principal de Pokémon Or/Argent. Quelque que soit le jeu, les personnages n'ont pas de pouvoir comme dans un Puyo Puyo par exemple, c'est plus esthétique et au choix du joueur.- Panel de Pon (SNES)- Tetris Attack (SNES)- Pokémon Puzzle Challenge (Game Boy)- Pokémon Puzzle League (N64)- Dr. Mario + Puzzle League (GBA)- Nintendo Puzzle Collection (GCN)- Puzzle League DS (DS)- Puzzle League Express (DSi)- Animal Crossing: New Leaf - Welcome amiibo (3DS)