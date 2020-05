L’animé Dragon Ball SUPER et le derner film Broly date de 2018, malgrè ça la série culte reste imbattable et la source de revenus numéro un pour l’année fiscal 2020 (voir tableau ci-dessous) pour TOEI Animation.Le choix de TOEI de ne pas annoncé de film ou animé est incompréhensible.

posted the 05/17/2020 at 10:05 AM by amassous