Bandai Namco confirme que leur nouvel Action-RPG Scarlet Nexus sortira aussi sur PS4 et PS5 ainsi que sur PC, et que le doublage japonais sera dispo en plus de l'anglais (ça devient habituel mais on est jamais a l’abri).On rappelle que le jeu vous mettra dans la peau de Yuito Sumeragi qui rejoint une organisation composée de membres utilisant des pouvoirs psychiques pour combattre des monstres appelés "Others" dans la ville de New Himuka.