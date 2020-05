Let's Play

Hier soir, durant mon live, je suis tombé sur une sacrée pépite : un de mes abonnés a créé une ile qui force le respect... Je pense que même sur Gamekyo, vous allez halluciner !Toutes mes excuses pour tous ces moments ou je confonds la Corée du Sud et le Japon...En tous cas, je ne pensais pas être aussi accroc à Animal Crossing, j'ai même l'impression qu'il va être mon jeu de l'année. C'est tellement addictif...J'en profite pour vous dire que si vous jouez à Animal Crossing, venez sur notre serveur Discord ! On essaye de s'organiser pour faire des échanges, des voyages, on a déjà plein d'idée !Voici le lien :Petite précision aux modérateurs : Si le lien Discord dérange, n'hésitez pas à le supprimer - je ne cherche pas vraiment à en faire de la pub, c'est juste que j'aime trop échanger sur Animal Crossing, donc s'il y a quelques fans ici...Pour les autres, je mets aussi le Discord de Gamekyo, top pour l'actualité de façon générale :Voilà ! J'ai hâte de lire vos réactions en temps que non joueur d'Animal Crossing pour avoir un regard extérieur !Ah dernier point (mais ça ne devrait pas trop vous concerner), je me suis mis pour objectif de faire 1 live par jour à minuit, sur Youtube. Je débute sur les lives Youtube, du coup c'est un petit défi quotidien