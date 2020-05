Nintendo Difference

Prévue initialement pour le 19 mai aux États-Unis et pour le 22 mai en Europe, la sortie de l'édition physique de The Wonderful 101 : Remastered sur Nintendo Switch et PlayStation 4 a été, en raison de la situation sanitaire mondiale liée au COVID-19. Pour rappel, en France, elle sera distribuée par Just For Games. L'expédition des récompenses Kickstarter est également impactée, et elles sont donc aussi repoussées.Dans un message publié sur la page Kickstarter, PlatinumGames a tout d'abord expliqué que les contributeurs qui ont choisi des versions physiques risquent de les recevoir après la sortie générale de l'édition physique qui a été elle-même repoussée. Pour le moment, la société prévoit une expédition prévue pour fin juin.Les codes pour les versions dématérialisées seront envoyés aux contributeurs à partir du 7 mai. Cependant, cela pourra prendre plus de temps que prévu, étant donné que le nombre de codes est limité. Dans tous les cas, PlatinumGames affirme que l'équipe fera en sorte d'envoyer tous les codes avant la sortie de l'édition physique.