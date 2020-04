... j'préfère passer au moins 4 heures sur Animal Crossing à rien glanderSérieux c'est quoi cette drogue électronique xD !Sinon, ce Street of Rage 4, Il est disponible sur le store de Nouvelle Zélande sur le Xbox Game Pass! Et vous, vous allez le découvrir en Physique (Collector / Simple), en Demat' ou en Loc' Game Pass ? Et sur quelle console ? De mon côté Xbox One X + Game Pass, même si j'aurais préféré y jouer sur Nintendo Switch, même connectée à mon écran 4K (m'enfin si j'suis amoureux du jeu, je le rachèterais sur Switch dans tous les cas).Et un ptit Digital Foundry pour les afficianados du 4K 60fps :