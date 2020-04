J'en suis au 6 ème épisode et franchement il se passe pas grand chose, hormi des missions de notre cher Mando qui n'ont rien de bien originales (et ça tourne un peu en rond: trahison et compagnie), les chasseurs de prime qui veulent retrouver "l'enfant".

Heureusement qu'à la fin de l'épisode 6, ça commence à bouger un peu, car je trouvais limite la série ennuyante.



Après l'OST est vraiment chouette, certains décors son magnifiques, au niveau des personnages y a vraiment de la qualité ça c'est sur, notamment les personnages qui sont useless et qui disparaissent très vite (contrairement à beaucoup de série). Les fight sont top également, sur ça rien à redire.



L'épisode 7 sort aujourd'hui, je verrais bien si c'est du niveau de l'épisode 6.

Surtout que j'en avais lu énormément de bien.