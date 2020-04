La(GPU Technology Conference) prévue pour le 23 mars avait été reportée dans un premiertemps à cause du COVID-19.Aujourd'hui la société annonce qu'elle se fera finalement le 14 mai prochain et comme d'habitude c'est le PDGqui prendra la parole. L'événement sera retransmis sur YouTube, à partir de 15h00 heure française.Selon le communiqué, la société compte mettre en avant les dernières avancées en matière d'IA, de Deep Learning, de véhicules autonomes, de robotique, de graphisme professionnel et peut être lever le voile sur les nouveaux GPUAmpere qui devraient remplacer les cartes RTX disponibles sur le marché depuis déjà plus d’un an.