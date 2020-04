NintendoDifference

Après deux mois sans Grand Prix, Nintendo n'a pas oublié Tetris 99 puisque le 12e Grand Prix vient d'être annoncé. Il commencera le 24 avril à 9:00 et se terminera le 28 avril à 8h59. Alors que l'on pensait plutôt à Animal Crossing : New Horizons, ce Grand Prix mettra en vedette Ring Fit Adventure et permettra de jouer pendant l'événement avec un thème inspiré du jeu. De plus, il pourra être débloqué définitivement en atteignant 100 points d'événement. Comme ce fut le cas pour les troisième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième Grands Prix, tout le monde pourra obtenir ce thème, à condition d'accumuler un total de 100 points pendant l'événement.