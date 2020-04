Le moment que nous vivons est assez inédit et rien n'est plus certains , en particulier dans le monde de " l'entertainment " . Ainsi le nombre de sorties de jeux décalés grandie de jours en jours et les derniers encore stable se font rare ..Il se pourrait en revanche que le dernier gros missile de la PS4 , Ghost of Tsushima puisse garder sa date initialement prévu au 26 Juin 2020.L'Australie vient donc de donner un certificat d'âge pour jouer au prochain jeu de Sucker Punch , le MA+15 ce qui équivaut chez nous à du PEGI 16 , si cela vous laisse dubitatif sur la raison de non report , il y'a enfaîte une vrai raison de croire que le jeu pourrait garder la date initial car la société Australienne de notation donne uniquement ce label aux jeux qui doivent sortir très bientôt , exemple :Si The Last of Us 2 sortait comme prévu le 29 mai, il. Uncharted 4: A Thief's End est un autre exemple; initialement prévu pour 2015, le jeu devait ensuite être lancé avant la fin mars 2016, mais est finalement arrivé en mai de la même année.Un indice probable donc que Ghost of Tsushima pourrait bien garder sa fenêtre de sortie , de plus , plusieurs pays , d'ici Juin serait déjà dans l'après confinement pour retrouver une vie plus ou moins normale.Trailer en Japonais :