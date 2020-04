C'est la question que je me pose, je n'ai pas encore trouvé de réponse concrète... Je serais tenté de dire 9 ème génération, sinon Nintendo aura eu 2 consoles de 8 ème génération ?EDIT : Selon Wikipedia, c'est de la 8 ème génération, donc je pense m'orienter vers là (Nintendo a donc eu la Wii U, la Switch et la Switch Lite en 8 ème génération).

Like

Who likes this ?

posted the 04/17/2020 at 08:59 PM by suzukube