Voilà une belle aventure qui s'achève , merci à Square Enix d'être remonter dans mon estime depuis le décevant Kingdom Heart 3 , J'ai pu découvrir une infime partie de cette légende qu'est FF VII.Contrairement à beaucoup ici , je n'ait jamais fait le jeu original ( j'ai jouer chez des potes pour suivre l'histoire au 7, 8 et 9 mais ca s’arrête là ) , j'étais à l'époque complétement hermétique au tour par tour préférant les jeux type action , ce n'est que à partir de l'ère PS2 Gamecube que j'ai découvert le genre et j'ai pas eu le temps et l'envie de rattraper ou faire tous les grand jeux des époques précédentes . En outre je n'ai aucune légitimité de dire si ce remake est mieux ou non , j'ai bien compris les différences et l'histoire car je me suis néanmoins documenté sur l'histoire , l'univers pour comprendre ou ce Remake voulait nous emmener même si certains chose resteront plus sombre pour moi vu que je n'ai pas certaines référence et la marque de la nostalgie que beaucoup ont pu avoir , mais ça , c'est quelque chose qu'on ne peux pas inventéJe ressort avec un gros plaisir et une cinquantaine d'heure de pur gameplay , le meilleur depuis longtemps pour un action rpg mixant le tactique et le nerveux , des perso attachants , un début d'histoire palpitant et une ost somptueuse.Concernant la fin et je dois en dire un mot , je dirais qu'elle est ce qu'elle ait , j'aurais peut être pas apprécier qu'on remanie la fin de MGS 1( si je dois cité un jeu chère à mon coeur de joueur ) , mais la promesse d'une grande série de jeux pour le futur ( attention Square pas de rot-ca ) me ferait dire que si on pèse le pour et le contre , on y trouvera tous notre compte. (Attention Nomura à ne pas partir totalement en vrille comme sur KH) Ils n'en tien qu'à eux de nous montrer ce qu'ils pourront faire de cette base riche en l'à remettant au goûts du jour.