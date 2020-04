Gamekyo Awards

Hallo Gamekyoîtes!!! Hello Gamekyoîtes... Le bilan tombe un peu tard je sais. Bref, l'article sera subdivisé en trois parties. Les articles qui ont le plus fait parler dans la défilante des blogs (avec un Numéro 1 qui a fait plus de commentaires en 1 mois que le Numéro 1 de toute l'année 2019), les articles qui ont le plus fait parler en home et dernièrement une mention spéciale aux articles vraiment intéressants du mois de mars .

Les articles de la DÉFILANTE DES BLOGS

3- La PS5 tourne bien en RDNA 1 et sera 30% moins puissante que la Xbox Series X publié le 21/03/20 à 21:15 avec 326 commentaires par @goldmen33

2- PS5 - Xbox Series X : AMD RDNA 2 ? publié le 05/03/20 à 23:47 avec 358 commentaires par @Altendorf

1- [Rumeur/Leak ] La PS5 aura deux version à sa sortie publié le 01/03/20 à 12:46 avec 715 commentaires par @Gantzeur

Les articles en HOME

3- PlayStation 5 : de nouvelles infos demain publié le 17/03/20 à 14:26 avec 194 commentaires par @Gamekyo

2- [Rumeur] Tous les Mario 3D de retour sur Switch publié le 30/03/20 à 16:14 avec 198 commentaires par @Gamekyo

1- La PlayStation 5, ce sera donc 10,28 TFLOPs publié le 18/03/20 à 18:06 avec 435 commentaires par @Gamekyo

Les MENTIONS SPÉCIALES

+ [Gamecube] Retro Test: 007 Nightfire publié le 01/03/20 à 13:34 par @Retro Gamekyo

+ Le Paris de 1890 restauré en 60 images par seconde publié le 06/03/20 à 22:25 par @Famimax

+ Anecdotes: The Last Guardian publié le 15/03/20 à 20:40 par @Anecdotes JV

+ [Avis] Octopath Traveler (Switch) publié le 20/03/20 à 16:57 par @Randyofmana