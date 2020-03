Les premiers visuels présagent du bon.





Y’a pas à dire, le jeu est de toute beauté.







Le jeu tourne autour du thème du voyage. Effectivement, on ne va faire que ça... Un peu de variété n’aurait pas été du luxe !







Avec des compétences comme le marchandage, il y avait pourtant moyen de trouver des mécaniques de progression intéressantes et pas juste une succession de chapitres tous sur le même modèle...





Chaque boss est une sorte de puzzle à résoudre. Et en plus, ils sont classes !





On est d’accord, ce ne sont pas les dialogues aléatoires entre membres de l’équipe qui vont sauver quelque chose.





Donc en plus de verser dans la psychopathie et le féminicide, monsieur a des tendances pédophiles. Bravo !





La tentative de lier les 8 scénarios est louable, mais je ne l’ai pas trouvée très réussie.





Je mets l’OST ici, histoire de finir quand même sur une note positive.

Salut Gamekyo !Eh oui, Octopath Traveler, le fameux RPG old-school de Square-Enix qui aura beaucoup fait parler de lui jusqu’à sa sortie. Je le termine « enfin » (en même temps je ne me suis jamais pressé pour finir mes jeux), et je me dis que c’est l’occasion de revenir dessus une fois de plus, après presque deux ans passés. Alors, le RPG old-school retrouve-t-il enfin ses lettres de noblesse ?En Janvier 2017, alors que Nintendo présente enfin les premiers jeux de la Switch (dont on ne savait jusque-là pas grand-chose si ce n’est beaucoup de mauvaises nouvelles) lors d’un Nintendo Direct, Square-Enix annonce un certain Project Octopath Traveler à destination « exclusive » (entre guillemets, car plus rien n’est exclusif en ce bas monde,) de la console hybride. Les premières images magnifiques à l’esthétique nostalgique reprenant les RPG de l’ère 16 bits, sublimées par un jeu d’ombres et lumières et un rendu simili-3D résumés sous le nom de « 2D-HD », conquirent immédiatement le cœur de millions d’amateurs de RPG et de nostalgiques de tous poils.Moi, de mon côté, j’étais tout de même assez perplexe puisque s’agissant d’une production Square-Enix, et après un Bravely Default très décevant pour ma part (au point où j’ai complètement dédaigné Bravely Second. Visiblement, je n’ai rien manqué) et un Lost Sphear mollasson, j’avais moyennement confiance en la capacité de SE à faire revenir les RPG de la grande époque via des productions volontairement old-school et à « petits » budgets (entre guillemets, car à mon avis ça reste toujours un budget bien plus conséquent que beaucoup de productions de certains studios nippons).Mais en entendant les features proposées par ce nouveau projet, j’avoue que le jeu a attisé ma curiosité, et j’ai voulu lui laisser sa chance : en effet, on nous promet 8 histoires différentes à suivre autour de 8 personnages distincts, ces derniers étant catégorisés en deux alignements « Noble » et « Rogue » qui influeront sur des capacités hors-combat, chaque personnage ayant la sienne. Ainsi on pourra acheter les possessions des NPCs pour les revendre ou plus simplement les voler, enquêter sur eux pour obtenir diverses informations, les séduire pour qu’ils se joignent à nous en combat, ou à l’inverse les provoquer en duel. Le système d’alignement fait que si vous échouez dans l’utilisation de ces capacités, vous perdrez en réputation au sein des habitants de la ville, ce qui n’est à priori pas bon signe.Des aspects de gameplay bien rares dans les JRPG, et qui m’ont rappelé les jeux les plus expérimentaux de Squaresoft et notamment les SaGa, ce qui est plutôt une bonne chose tant la créativité laissait à désirer dans beaucoup de dernières productions.Le jeu signe aussi le retour des classes interchangeables avec la possibilité de combiner les compétences entre elles, tout comme le système d’Exaltation qui est grosso modo le système de Brave de Bravely Default. La nouveauté du système de combat, c’est surtout ce système de « Break », idée plus ou moins reprise de FFXIII, où en exploitant les faiblesses des ennemis on peut casser la défense adverse, l’immobilisant quelques tours pendant qu’on lui inflige de gros dégâts.Ça, c’était le jeu sur le papier. Et ça promettait du bon voire très bon, d’autant que deeux-mêmes, le jeu se voulait être l’héritier spirituel du sacro-saint Final Fantasy 6... Il n’en faut pas plus pour que la hype soit à son comble. La démo sortie début 2018 et proposant aux joueurs d’essayer le début des scénarios de Primrose et d’Olberic convaincra la plupart des curieux (pas moi, j’avais poney) que l’on avait affaire à un bon cru, avec des scénarios aux thèmes profonds et plus sombres qu’à l’accoutumée, loin des RPG gnangnans de ces dernières années.Le jeu sortira finalement le 13 juillet 2018 mondialement, et les premières notes et avis de joueurs tombent. Au moins, une chose est sûre : Square-Enix sont des champions quand il s’agit de diviser leurs fans...Je vous passe les explications des grandes lignes du jeu pour en venir directement à ce que j’en pense. Sans surprise, mon avis ne diffère pas beaucoup de celui de la moyenne des gens : c’était sympa, mais... il y a encore beaucoup de choses à revoir.Au final, j’avoue que je ne sais pas trop si je dois être content ou déçu.Mais je suis au moins sûr d’une chose : Octopath Traveler n’a rien à voir avec FF6. Je le sentais déjà avec les informations que l’on avait sur le jeu avant sa sortie, ça s’est confirmé une fois le jeu commencé. Que ce soit dans le fond ou dans la forme, dans ses scénarios ou dans ses mécaniques, le jeu ne présente en réalité que peu de similitudes avec le fameux chef d’œuvre de Square si ce n’est son aspect graphique et, pourquoi pas, sa bande-son.En revanche, comme je le dis plus haut, le jeu tient bien plus de la série SaGa (pour ceux qui ne connaîtraient pas ou peu, je vous conseille très vivement d’aller voir de quoi il retourne, par exemple en lisantassez complet que la team de Game Forever a partagé il y a peu sur Gamekyo !) dans la liberté qu’il propose au joueur et le fait de proposer des mécaniques atypiques comme les différentes interactions avec les NPC. Je vois aussi une certaine inspiration de Live-A-Live (dont j’ai longuement parlé, je vous invite aussi vivement à découvrir le jeu) pour le fait de proposer plusieurs scénarios et personnages distincts, un peu comme les SaGa d’ailleurs.En tout cas, si Octopath doit me rappeler des RPG de l’ère 16-bit de chez Square, ce serait plutôt ces derniers. Je n’arrive même pas à comprendre comment les producteurs ont pu se targuer autant de s’être inspiré de FF6, tant le jeu en est très éloigné, et même oserai-je dire indigne.Mais il faut croire que citer ces inspirations n’aurait pas été particulièrement vendeur. Parler de FF6, c’était l’assurance d’attiser l’envie des fans du monde entier, et puisque le jeu s’est finalement vendu à plus d’un million d’exemplaires (pardon,!), il faut croire que l’audace a payé...Personnellement, je trouve ça dommageable pour le jeu, qui souffre alors de la comparaison avec le RPG culte de la SNES, quand citer tout simplement ses autres inspirations aurait été plus judicieux et aurait pu mieux faire passer la pilule.Car Octopath Traveler a de nombreux défauts, mais aussi pas mal de qualités. Et il serait dommage de passer à côté.Sa première qualité, à peu près tout le monde est d’accord dessus : les graphismes sont magnifiques (si on aime les pixels, bien sûr). Force est de constater que le compromis « 2D-HD » mis au point par les développeurs fait des merveilles, et donne au jeu un rendu vraiment unique et intéressant. Niveau artistique le jeu n’est pas en reste, les décors sont très fournis et agréables à l’œil, et les sprites des ennemis et boss sont tout simplement sublimes. Je citerais tout de même deux bémols : les zones de flous constantes qui à mon sens sont bien trop prononcées et gâchent les décors, et la luminosité globale bien sombre qui rend même parfois difficile l’exploration, notamment dans les grottes.Deuxième point qui met tout le monde d’accord, ce sont bien évidemment les musiques. Dans un style orchestral assez proche de ce qui a été fait pour Bravely Default, je les trouve néanmoins moins grandiloquentes et un peu plus touchantes que dans ce dernier. J’avais peur aussi qu’elles soient un peu trop « académiques » (terme que j’utilise pour dire que la musique est bien écrite et agréable à écouter, mais colle trop aux standards demandés pour le jeu et manque de personnalité) comme beaucoup de musiques de jeux ou animés récents, c’est un peu le cas mais ça n’empêche pas les compositions d’être bien trouvées et de rester dans la tête.Les OST des grands RPG SNES resteront plus marquantes pour moi, mais j’écoute volontiers les musiques d’Octopath Traveler en dehors du jeu.Yasunori Nishiki, qui était jusque-là parfaitement méconnu quand bien même il n’en est pas à son coup d’essai, avait bossé auparavant sur divers jeux arcades pour Konami (Quiz Magic Academy, ça parle à quelqu’un ? Non ?). Pour Octopath, il a tenu à laisser s’exprimer sa personnalité à travers la musique du jeu, et il a bien fait.Puis il y a tout le reste. Des bonnes voire très bonnes idées gâchées ou mal exploitées, ce qui fait qu’en dehors de son habillage graphique et sonore, Octopath est un titre bancal.Laisser le joueur libre de déambuler dans les vastes terres d’Orsterra et de pouvoir suivre les différents scénarios dans l’ordre de son choix était une idée louable, et même bienvenue dans un genre où la linéarité est tristement la norme. Mais dans les faits, les limites de niveau pour chaque zone sont tellement abusées qu’il est quasi-impossible d’explorer comme on veut, nous obligeant à faire les chapitres de plusieurs personnages avant de pouvoir avancer.Impossible donc de suivre tous les chapitres d’un seul personnage à la suite, puisque la limite de niveau pour le chapitre suivant est bien trop grande pour être comblée facilement avec du farm, et de toute façon les ennemis ne feraient qu’une bouchée d’une équipe avec un seul personnage, ou même deux.Le postulat de départ qui voulait que l’on suive l’histoire de son choix est donc perdu, puisqu’il faut impérativement recruter au moins 4 personnages pour avancer. A ce stade, on finit donc par se dire qu’il vaut mieux suivre directement les 8 scénarios à la fois, et l’idée de départ du jeu perd tout son sens...Pourquoi ne pas avoir fait tout simplement en sorte que les monstres gagnent en puissance en même temps que les héros, comme ça a été fait dans FF8 ou dans les Romancing Saga ? On y aurait gagné en liberté sans trop frustrer le joueur.Et le jeu n’est ainsi qu’une succession d’idées aux bonnes intentions mais mal appliquées dans leur conception :Avec la séparation par chapitres aux limites de niveau fixes, on se retrouve avec une structure hyper redondante de ville → investiguer en ville en utilisant une capacité → donjon → exploration libre et qui ne varie pas d’un chapitre à l’autre. On ne se promène sur la carte que pour aller à notre prochain objectif en récoltant les coffres au passage, si bien que l’exploration en devient indigeste.Au lieu de cela, on aurait pu avoir un système d’évènement libre qui nous permette d’avancer selon nos choix et de varier les situations, chose d’autant plus possible avec les capacités utilisables en ville et le principe de réputation.De nouveau, on se retrouve avec une idée sous-exploitée, les capacités n’ayant qu’un intérêt limité et certaines même carrément inutiles : acheter ou voler, la question ne se pose pas, puisque qu’il n’y a aucune distinction entre les deux si ce n’est que dans le premier cas on perd de l’argent. Idem pour le défi et la provocation, H’aanit se retrouve désavantagée par rapport à Olberic, puisqu’elle se retrouve obligée de combattre avec les bêtes qu’elle a capturé, limitant les points faibles qu’elle peut exploiter. Pour les capacités restantes, c’est vraiment kiff-kiff entre les deux, et tout cela dépend finalement beaucoup des niveaux des personnages (puisque même dans le cas d’un pourcentage de réussite, celui-ci augmente avec vos niveaux).Là encore, j’aurais bien vu des capacités qui mettent en valeur le rôle des personnages et créé une vraie profondeur de gameplay : on aurait pu avoir un système de prix variables comme ça s’est vu dans certains jeux (je pense aux Star Ocean, par exemple), nous permettant de fouiner les offres à bas prix avec Tressa pour revendre les articles ailleurs avec un bénéfice.Même chose pour le vol, qui à part récupérer des objets gratuitement n’offre rien de palpitant. C’est tellement dommage de n’avoir aucune réaction de la part des NPC alors qu’on les déleste de toutes leurs possessions, ça rend la chose très formelle. On se contente de récupérer les objets et puis basta. Cela aurait pu constituer des défis à réaliser pour Thérion, pour récolter des objets rares ou obtenir des points auprès d’une guilde ou que sais-je, avec peut-être le risque de finir en prison.Il en va de même pour un peu toutes les capacités. Il y avait, à mon avis, matière à développer ces compétences pour en faire un véritable outil de progression pour rendre chaque scénario unique. Même chose pour le principe de réputation qui est un vrai gâchis, alors qu’il y avait moyen de rendre cette idée vraiment intéressante...Mais dans l’absolu, ça reste un ajout intéressant du jeu et à défaut d’ajouter des mécaniques profondes, ça permet de renouveler un peu le gameplay via diverses quêtes annexes, et surtout d’offrir un peu de liberté au joueur : si l’on souhaite faire un parcours précis, il faudra trouver quels objets à acheter/voler auprès de quels NPC, quels personnages séduire/guider pour nous épauler dans un combat à venir, quels personnages étudier ou défier pour obtenir certaines récompenses, etc.De ce côté c’est très bien fichu et on sent que le jeu a tout de même été pensé pour que le joueur puisse se créer ses défis, et c’est clairement une bonne chose (vous avez dit?).A l’inverse, à partir du moment où l’on fait le jeu à 100% en une run (faire les 8 scénarios à la fois, ouvrir tous les coffres et ramasser tous les objets, faire toutes les quêtes...), ces features paraissent complètement superficielles, et ne font que ressortir la répétitivité du jeu. C’est malheureusement ce qu’il se passe pour la plupart des joueurs, puisque le jeu nous pousse finalement à aller dans ce sens, avec la « vraie fin » du jeu qui ne se révèle qu’après avoir terminé les huit scénarios ainsi que le donjon secret qui exige d’être extrêmement bien préparé, et donc d’avoir parcouru le monde à la recherche des meilleurs équipements et classes... Un défi final qui reste fort appréciable cela dit, ne serait-ce que pour avoir l’occasion d’exploiter à fond le système de combat contre un boss particulièrement sadique (j’ai tenu le premier round mais pas le deuxième, je n’avais monté que la moitié de mes personnages au niveau 70).Au final, le jeu n’a pas vraiment su gérer l’équilibrage (si j’ose dire) de sa liberté d’exploration et de ses phases scénaristiques, pourtant avancée comme argument de vente, et le jeu fini paradoxalement par être bien linéaire. C’est vraiment bête, car quitte à s’inspirer des RPG 16-bits autant aller jusqu’au bout, vu que ces derniers avaient réussi à éviter cet écueil...Le problème d’équilibrage s’étend aux combats, et notamment les boss : Comme je le disais, la limite de niveau nous oblige à faire les chapitres de notre niveau pour avancer, mais si on les fait tous, on finit alors par être bien trop puissant y compris pour la suite de l’aventure. On n’est alors jamais au bon niveau pour explorer une zone battre un boss, on est soit trop faible soit trop fort, ce qui n’empêche pas les ennemis d’être bien trop solides la plupart du temps.Je trouve en effet que le système de « Break » est à la fois un point fort et un point faible du jeu : chercher les points faibles ennemis pour ensuite leur faire masse de dégâts une fois leur défense brisée peut être amusant (encore qu’à la longue, ça m’a plus ennuyé qu’autre chose), mais cela peut aussi être contraignant si notre équipe est mal disposée pour exploiter ces points faibles, certaines armes ou éléments étant circonscrits à des classes précises (ombre, lumière, vent) ou à l’usage trop limité (couteau, bâton) par manque de compétences associées.Cela fait aussi que le moindre ennemi de base devient un tank qui met plusieurs tours à être vaincu, rendant les combats extrêmement longs… Déjà qu’ils sont bien fréquents !Pour les boss en revanche, cela créé une difficulté bienvenue, certes parfois injuste si le niveau de l’équipe est trop faible (ou que le boss est juste complètement cracké, il y en a), mais au moins la plupart des combats poussent à exploiter le système de faiblesses et donc la versatilité des classes. Chaque boss a son pattern ou ses gimmicks (même si on retrouve souvent les mêmes, comme les faiblesses bloquées ou renouvelées régulièrement), et chacun est libre d’établir sa stratégie pour les vaincre. Sans offrir autant de possibilités que le système de jobs de FF5, les classes d’Octopath ont le mérite de proposer une certaine versatilité. J’aurais aimé tout de même qu’elles soient plus fournies en compétences actives ou même passives, mais j’imagine que c’est déjà pas mal.Le système d’Exaltation quant à lui est simple à prendre en main et me paraît plus efficace que le système présent dans Bravely Default, puisque cette fois on n’est pas pénalisé par des tours en moins. Un bon point, donc.Globalement, le jeu se défend donc très bien sur son système de combat qui offre pas mal de stratégie, mais se révèle vite lourdingue contre les ennemis normaux.Un syndrome présent dans pas mal de RPG récents, où la résistance des ennemis et la fréquence des combats assez élevée achève de rendre l’exploration vraiment fastidieuse.Jusque-là, on aurait encore affaire à un RPG sympa malgré ses lourdeurs dans la progression et l’exploration. Les défauts que j’ai cité jusqu’à maintenant auraient largement été compensés par l’univers proposé avec une inspiration issue du jeu de rôle papier et de la fantasy classique très réussie, ainsi que les fameux scénarios aux thèmes forts et aux protagonistes travaillés.Et c’est là où on va vraiment aborder les choses qui fâchent...Alors, tout d’abord, concernant le problème de manque de relations entre personnages, ce n’est pour moi pas forcément le pire. Ce n’était pas vraiment gênant dans les RPG old-school que les persos ne soient pas unis dans une quête commune ni même qu’ils ne se parlent pas beaucoup : des jeux comme les SaGa, Suikoden, Star Ocean et bien d’autres permettaient souvent de recruter plusieurs protagonistes sans qu’ils n’y aient particulièrement de synergie entre eux, et sans que ça ne pose problème. On peut aussi faire des jeux avec scénarios vraiment distincts comme Live-A-Live sans que les personnages ne se rencontrent (si ce n’est à la toute fin) tout en restant intéressant.Mais il faut admettre qu’ici, c’est fait de façon assez bizarre. Les personnages en dehors de celui dont on fait le scénario sont réellement transparents et ça dérange. Lorsque l’on fait le scénario d’un personnage, les autres n’apparaissent jamais et ne réagissent donc pas aux situations. Il n’en est d’ailleurs jamais fait mention par le héros concerné (qui pourrait dire « moi et mes amis, on va battre ce monstre », il parlera toujours en se considérant seul… quand bien même il se retrouve en groupe la minute d’après pour faire face au boss) et cela créé des tas d’incohérences durant les différents scénarios. De nombreux JRPG où le joueur est libre de composer son équipe font l’effort de faire intervenir tous les personnages lors des cutscenes, le plus souvent chacun ayant leur mot à dire... Bizarre de ne pas retrouver ça ici alors que c’était possible avec seulement 8 personnages à gérer.Si l’idée était compréhensible pour un jeu qui se vante de proposer 8 scénarios centrés autour de 8 personnages uniques, cela reste paradoxal quand comme dit plus haut, on ne peut pas faire le jeu en ne suivant le scénario que d’un seul personnage et que l’on est obligé de recruter les autres. Bref, il y avait sûrement moyen de mieux faire, tout en laissant la liberté au joueur de suivre les scénarios dans l’ordre qu’il le souhaite.Mais ça reste un détail, l’arbre qui cache la forêt. Le vrai problème vient des différents scénarios eux-mêmes.Bon, je vais être honnête, je ne suis pas un expert en scénario. C’est même souvent quelque chose que je vois comme secondaire, les jeux n’ayant pour moi pas nécessairement besoin d’un scénario exceptionnel ou original pour être bons. Mais je sais encore dire quand un jeu est bien écrit, propose des idées narratives ou des thèmes intéressants, arrive à nous faire ressentir des choses. Ce n’est, à mon sens, pas le cas d’Octopath. Et ayant misé sa communication sur cet aspect, il était un peu normal que l’on s’attende à quelque chose de bien fichu de ce côté... Forcément, en citant FF6 comme inspiration, les joueurs s’attendaient à une grande épopée portée par des personnages forts et émouvants, unis dans un but commun par les liens qu’ils entretiendront tout au long de l’aventure. Octopath ne fait rien de tout ça, donc normal que les gens soient déçus !Ça n’aura donc échappé à personne, la narration et la mise en scène sont extrêmement pauvres, loin d’un FF auquel pourtant le jeu a été comparé, et sont bien plus proche des RPG récents à tendance old-school comme par exemple The Alliance Alive: Ça parle beaucoup mais sans arriver à dégager d’émotions, puisque ces jeux oublient qu’une histoire, avec des moyens aussi minimalistes soient-ils, ne se raconte pas seulement dans ses dialogues, mais aussi dans ses mimiques, sa gestuelle, sa musique, ses décors, et parfois même dans son gameplay.Cela dit, les dialogues eux-mêmes ne sont pas dingues non plus. Sur la forme, les textes sont bien écrits (surtout en français qui bénéficie d’une traduction de qualité, même s’il me semble qu’elle prend parfois un peu trop de libertés) mais sur le fond c’est très cliché/bateau avec de grands discours pompeux sur la nécessité de sauver son prochain ou de se trouver une cause/un chemin de vie pour guider nos actions, et on touche même parfois le fond avec des moments dramatiques d’une niaiserie absolue...Comment peut-on sincèrement y croire quand un énième traître, que l’on voyait déjà venir à des kilomètres, nous lance une tirade qui dit en substance : « Eh oui, je t’ai trahi ! Je t’ai fait croire que j’étais ton allié mais c’était pour mieux te poignarder dans le dos ! Nyahaha, je suis méchant ! *rire démoniaque* » ? Je pense en premier lieu à l’amant de Primrose, mais beaucoup d’autres antagonistes fonctionnent sur le même principe, comme le directeur Yvon, le mendiant malade dans un des chapitres d’Alfyn, etc.Le seul à mon sens qui ne tombe pas dans ce travers est Erhardt, ancien compagnon d’armes d’Olberic, qui admet avoir tué le roi pour se venger mais cherche à expier son crime en venant en aide aux gens dans le besoin. C’est banal, mais au moins le personnage reste intéressant.Malheureusement, aucun des scénarios ne parviendra à relever le niveau, malgré les thèmes abordés qui sont intéressants sur le papier mais exploités de façon complètement bidon. La conclusion du scénario de Primrose est affligeante de bêtise, quand on se rend compte de qui était derrière l’assassinat de son père et de ses motivations qui se résument à celles d’un psychopathe raté (« Je vous aime, je vous tuerai et vous serez à moi ! » Ça valait le coup de finir dans les clubs de danseuses, tiens...).Même si toutes ne versent pas autant dans la caricature, les conclusions de chaque scénario sont très prévisibles et surtout très consensuelles : le savoir est fait pour être partagé (Cyrus), toute vie mérite d’être sauvée (Alfyn), mettre son épée au service des faibles (Olberic), l’importance de faire confiance à soi et aux autres (Thérion)... Les questionnements des héros sont résolus de façon très simple en enfonçant des portes grandes ouvertes et n’apportent que peu de réflexion. Au final, on finit chaque scénario avec ce sentiment amer de « tout ça pour ça »... Le donjon ultime vient lier un peu le tout, mais sous ses airs de machination savamment construite se cache un but on ne peut plus commun de résurrection d’une divinité maléfique. Et dans le fond, l’implication des huit héros relève plus du hasard que du destin au sens fort. Mais c’est toujours ça de pris, et on aurait aimé que ce soit le véritable point final du jeu et pas un bonus finalement vite expédié...On retrouve ce paradoxe tout le long du jeu, dans le scénario principal comme dans les quêtes annexes, qui peuvent évoquer des choses très dures (par exemple une femme qui cherche son mari pour s’apercevoir qu’il a été tué par des brigands), mais en les racontant de façon très manichéenne et caricaturale, donc simpliste.Il y avait pourtant largement matière à faire des choses intéressantes avec l’univers du jeu et les motivations de départ de chaque personnage au travers de leurs questionnements, même les plus légers comme celui de Tressa, mais tout tombe à plat à chaque fois.Au final, aucun des scénarios ne m’aura vraiment intéressé, et quand bien même j’aurais pu passer outre, ça n’en reste pas moins très frustrant de voir cet univers à priori cohérent et ces thèmes à priori intrigants finir en un tel gâchis.Le pire c’est qu’en réalité, je ne suis même pas surpris par une telle pauvreté dans l’écriture. C’était déjà quelque chose que je reprochais à Bravely Default (on se rappelle qu’une partie de la team de BD est derrière Octopath) et c’était de toute façon un souci que j’avais constaté dans pas mal de JRPG de cette dernière décennie voire plus. Pour avoir touché à des jeux comme Luminous Arc, Sands of Destruction, Fire Emblem Awakening, un bon paquet de Tales of, Tokyo Mirage Sessions, j’en passe et des meilleures, on en est au même niveau caricatural d’écriture dans les personnages (quoique certains sont pires que d’autres).Il faut croire que c’est un type d’écriture qui plaît au public japonais (ou à une partie du public je dirais, histoire de ne pas mettre tout le monde dans le même sac), ou l’exagération et l’exacerbation des émotions à outrance (quitte à en être ridicule) prend le pas sur toute forme de subtilité. Et c’est ce qui m’attriste le plus quand on sait ce dont ils étaient capables sur d’anciennes productions plus « sérieuses » (Xenogears, Final Fantasy Tactics, Suikoden, etc.), et que c’est un style qui visiblement ne les intéresse plus beaucoup. Pour le peu que j’ai vu des avis de joueurs japonais, l’écriture et les scénarios sont rarement cités comme des points faibles.Octopath Traveler, présenté comme l’héritier des RPG 16-bits de Square, aurait pu être l’occasion de prouver qu’ils pouvaient encore écrire des personnages subtils sur des thèmes sombres, mais il est clair que ce n’était même pas dans leurs intentions.Du coup, j’ai un peu perdu espoir quant à voir du changement dans les productions à venir...Comme d’habitude, le débat est ouvert sur les avis de chacun en commentaire(mais soyez gentils, n’y allez pas trop fort avec les cailloux...)Sur ce, merci d’avoir lu et à bientôt pour un prochain article !