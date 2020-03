Mesdames , messieurs, chers trolls de bonne facture, lolicon, amateurs de chinoiseries, bots, pro-con de tout horizon, frustrés de la vie, paranos, sportif de salon , je vous souhaite une nouvelle fois le bonjour dans ce mois dominé par le covid-19 . Aujourd'hui, j'ai donc décidé de faire un top à propos des meilleurs thèmes en lien avec des cartes du monde puisque la plupart d'entre nous sont confinés dans notre domicile et ont donc soif d'exploration et de liberté. Cette liste va se limiter aux plateformes qui se situent entre la nes et la ps1 par souci d'équité puisqu'à partir de la ps2, les compositeurs n'avaient plus réellement besoin d'adapter leurs compositions aux limites des consoles. J'ai également placé comme règle qu'il y a maximum de deux pistes par titre et quatre par licence pour éviter qu'une licence cannibalise le classement.



Évidemment il y a de nombreuses autres pistes qui sont dignes de mention donc certains risquent d'être déçu/étonné de ne pas voir leurs compositeurs/compositrices préférées dans ce top mais bon il ne faut pas oublier qu'on n'est pas dans une démocratie ici donc en cas de doute mes goûts sont toujours la référence ultime par conséquent toutes omissions honteuses est totalement justifié et explicable. :3



20- Ultima IX- Stones





19- Tengai Makyou II: Manjimaru - L Map







18- Secret Of Mana : Into The Thick Of It







17- Revelations: Persona







16- Shin Megami Tensei (Super Famicom) - Ruins







15- Shining Force II - Wandering Warriors







14- Xenogears - Emotions







13- Lufia 2 Rise of the Sinistrals - The earth





12- Romance of the three kingdoms V - Summer in the Native Place







11- Terranigma Underworld Theme









10- Star Ocean: The Second Story - Field of Expel







9- Dragon Quest III - Adventure





8- Albert Odyssey Gaiden ~Legend of Eldean - Main theme







7- Final Fantasy VI - Terra







6- Final Fantasy VII - Main Theme





5- Final Fantasy Main Theme ~ World Map Theme #1





4- Final Fantasy VI - Searching for Friends







3- Chrono Trigger - Corridors of Time (Zeal Theme)







2- Diablo 2 - Tristram









1- Chrono Cross - Dream of the Shore Near Another World



