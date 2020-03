Anecdotes JV

Ces retards sont en partie dus à la vision intransigeante d'Ueda et à son processus directorial inhabituel. Lorsqu'il travaille sur un nouveau jeu, il commence par créer une maquette de court-métrage, qui donne à son équipe une impression des sentiments qu'il veut susciter, mais n'entre pas dans les détails techniques... Sony, pour sa part, se laisse aller au perfectionnisme de Fumito Ueda. Lorsqu'on lui a demandé, en 2015, si la société souhaitait travailler avec lui sur un autre projet, Shuhei Yoshida, le président des Worldwide Studios de Sony, a répondu : "Tout le monde le ferait".

Ce qui a entraîné le départ de Fumito Ueda et de nombreux autres membres est le « sentiment de crise » qui s’installait suite aux multiples retards pris dans le développement du jeu. De ce fait, beaucoup ont changé de studios tandis que Fumito Ueda et d’autres ont fondé GenDESIGN. Malgré tout ça, le nouveau studio a tout de même décidé d’aider au développement du jeu grâce à un nouveau contrat avec Sony.Lorsque les compagnons sont au sommet de la tour et que le garçon court jusqu’à arriver au bord, ce dernier dit quelque chose qui n’est pas traduit ce qui laisse penser à un oubli de la part des développeurs.Bien que les images du jeu montrent clairement que le bébé griffon et le garçon s’aiment beaucoup, l’équipe ICO n’aime pas commenter la relation et pense que c’est au joueur d’interpréter cette relation en allant au-delà de la première rencontre.Fumito Ueda a était inflexible et persistant sur sa vision d’un garçon interagissant avec une créature possédant une intelligence artificielle. Il était déterminé à pousser la PlayStation 3 jusqu’à ses derniers retranchements et à attendre la génération de console suivante pour atteindre sa vision. Son inflexibilité et sa persistance provoqueront la fermeture de la team ICO et à la création d’un nouveau afin d’aboutir à ce qu’est The Last Guardian aujourd’hui. Mais le plus remarquable est le fait que Sony ait soutenu Fumito Ueda jusqu’à la fin du développement :Au début du développement, plusieurs développeurs ont dit que la fin serait triste. Cela a poussé de nombreux joueurs à penser que le garçon, Trico ou les deux allaient mourir. Cependant le jeu final a envoyé balader toutes ces rumeurs.Le jeu est devenu célèbre pour avoir eu l’un des cycles de développement le plus long de l’histoire du jeu vidéo. En effet, la production de The Last Guardian a commencé sur PlayStation 2 avant d’être basculé à la PlayStation 3, annoncé officiellement à l’E3 2009, plusieurs années se sont passés sans avoir nouvelles du jeu, plusieurs rumeurs sur l’annulation du jeu ont commencé à voir le jour et ont enfler après le départ de Fumito Ueda. Cependant, le jeu refera son apparition à l’E3 2015 avec du gameplay et une année de sortie pour 2016 prouvant que le jeu n’a jamais été annulé et arrivera bien au bout de son développement.À l’origine, Fumito Ueda a d’abord imaginé le protagoniste comme une fille, mais cette idée est rapidement abandonnée pour deux raisons :- La première est pour des raisons de cohérence en pensant qu’il serait plus facile pour un garçon d’escalader certains endroits du jeu.- La deuxième raison est simplement afin d’éviter que les joueurs fassent des captures d’écrans de ce qu’il y avait sous la jupe lors des phases d’escalades.De plus, Fumito Ueda voulait que le jeu ait une ouverture similaire à celle d’Ico avec un garçon se réveillant dans une cage, mais il finit par changer d’avis. Cependant, l’idée du garçon qui doit se battre pour sortir de sa cage n’a jamais quitté sa tête et une idée similaire a été ajoutée vers le milieu du jeu.Au départ, il était prévu que le joueur appuie sur un bouton pour que le garçon s’agrippe à Trico de la même façon que Shadow of The Colossus. Ueda n’a décidé de rendre la prise automatique peu de temps avant la fin du développement quand il s’est dit qu’il voulait faire en sorte que l’escalade de Trico soit facile pour tout le monde.Selon une rumeur, Ueda voulait à l'origine que le jeu mette en scène un animal réel, mais il a fini par en créer un imaginaire afin de lui donner le comportement et la personnalité qu'il souhaitait, au lieu d'utiliser un animal réel, comme un chien, et de risquer que les gens lui fassent remarquer qu'il "ne se comporterait pas comme ça" ou "ne pourrait pas le faire".Ueda a envisagé de terminer la scène post-crédit en montrant deux Tricos ou plus jouant avec leur progéniture, mais a finalement opté pour le plan de fin plus subtil que nous avons obtenu à la place.Dans l’artbook, nous pouvons apprendre que :- Les Tricos ne kidnappent pas uniquement des enfants, mais qu’ils peuvent aussi kidnapper des adultes.- Le Trico sombre que les compagnons rencontrent occasionnellement tout au long du jeu est de sexe opposé du Trico principal.- Que Fumito Ueda a eu l’idée de ce jeu après avoir vu les réactions des gens à la « mort » d’Agro et son retour dans Shadow of The Colossus. Le fait de voir plusieurs personnes réagir si fortement au sort d’un animal l’a incité à créer un jeu centré sur la relation qu’un humain pouvait avoir avec un animal.