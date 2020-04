Nous sommes ravis de nous associer à Sony, le leader mondial du divertissement et de la technologie. Cet investissement stratégique et cette coopération commerciale nous permettent de mieux harmoniser nos objectifs, qui consistent à proposer les meilleurs contenus et services à nos utilisateurs, tout en renforçant notre position dominante dans le domaine de l'animation et des jeux mobiles. Nous sommes impatients de joindre nos efforts à une plus grande échelle pour répondre aux besoins énormes et croissants en matière de divertissement en Chine.

La plus grosse plateforme de divertissement chinoise Bilibili annonce que Sony vient de s'offrir 5% des parts de la société pour 400 millions de dollars. Les deux parties ont également conclu un accord de collaboration commerciale sur le marché chinois, principalement pour des animes (Aniplex) et des jeux mobiles (ForwardWorks Corporation, Fate/Grand Order).Rui Chen, chef exécutif de Bilibili, commente cette annonce :Bilibili (aka le Niconico chinois) : Un site de partage de vidéos sur le thème des fandom d'anime, de manga et de jeux vidéo où les utilisateurs peuvent soumettre, visionner et ajouter des commentaires qui s'affichent sur les vidéos. Bilibili utilise un lecteur Adobe Flash ou HTML5, qui peut être basculé manuellement, pour lire des vidéos proposées par des utilisateurs hébergés par le site lui-même ou des sources tierces, tout en disposant d'un système de sous-titrage superposé en temps réel pour une expérience de lecture interactive. Avec le nombre croissant de visiteurs sur Bilibili, il a été décidé d'étendre ses fonctionnalités. Mis à part les thèmes prédominants, bilibili propose désormais des vidéos de différents domaines, y compris la musique, la danse, la science et la technologie, le divertissement, le cinéma, le théâtre, la mode, la vie quotidienne et même les films publicitaires. Bilibili fournit également un service de diffusion en direct où le public peut interagir avec les streamers.