En ce moment, je bosse en écoutant Astronomia, je ne sais pas pourquoi, j'adore cette musique ^^ ! Bon, le truc (bah oui, c'est pas normal que j'écoute de la musique electronique), c'est qu'il y a un tas de memes sur cette musique, et j'sais pas, c'est devenu ma nouvelle passion depuis le confinement u_u ! Meme qui vient d'un événement funéraire au Ghana, qui ont une manière bien particulière de transporter les morts, comme vous avez pu le remarquer... Ils me tuent les porteurs de cercueil au Ghana, au moins, c'est festif, j'aime bien ^^ ! Bref, de votre côté, vous écoutez quoi comme musique ?

Who likes this ?

posted the 04/09/2020 at 12:47 AM by suzukube