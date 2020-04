Le Game Rating and Administration Committee, organisme de classification des jeux vidéo coréen, a en effet ajouté un curieux Mafia II: Definitive Edition dans ses registres. Pas de console en vue, et aucune information supplémentaire pour se faire une idée de la nature du projet, mais il paraît évident que si le titre est bien réel, il s'agira d'une version techniquement améliorée sur PC, PS4, Xbox One et pourquoi pas Switch avec l'intégralité des DLC.L'idée d'un portage de Mafia II n'est pas neuve : un enregistrement de nom par 2K Games nous avait déjà mis la puce à l'oreille il y a quelques mois. Ce Mafia II: Definitive Edition serait-il donc sur le point d'être annoncé ? Comme toujours, wait & see.