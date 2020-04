Metacritic 78/100 (critiques) -Pour l'instant-

JVC 14/20

JeuxActu 13/20

Gamekult 6/10

( 8 Positives / 4 Mitigées / 0 Négative)God is a Geek 9/10Destructoid 8/10GameSpot 7/10Si l’on s’amuse avec une bonne partie des niveaux proposés, tous n’ont pas reçu le même traitement. La musique d’ascenseur a de quoi faire sourire au départ, mais devient rapidement lassante. Impossible de ne pas mentionner les quelques chutes de framerate et les petits bugs ici et là notamment de collision qui parfois vous empêche de mener à bien votre tâche et qui, à d’autres occasions, vous sauve la mise. Good Job! est un jeu qui tombe à pic pour se changer les idées et pourquoi pas, s’occuper à plusieurs sur son canapé. Et peut-être pour ceux pour qui le bureau manquerait. Un petit jeu sympathique, mais qui profite surtout de la lumière que lui donne Nintendo.Good Job! fait le job, mais pas vraiment plus. Malgré une direction artistique rigolote et un univers résolument loufoque, le jeu manque de challenge et d'objectifs pour réellement nous accrocher. Avec des puzzles plutôt simples, et qu'on peut résoudre facilement si on décide de casser tout le décor, le titre ne dépasse pas les 7h de durée de vie, et une fois terminé, on manque de motivation pour y revenir. Même le mode coopération manque cruellement de sel, et après avoir passé quelques minutes à tout casser dans une zone donnée, et à faire le tour des possibilités comiques permises par l'ensemble, on retourne vite sur Mario Kart 8. Pourtant le jeu n'est pas dénué d'intérêt, et il suffirait que les développeurs ajoutent un mode qui récompense les destructions, ou un simple leaderboard en ligne pour motiver les joueurs. Malheureusement, rien de tout ceci n'est pour l'instant prévu, et en l'état, même affiché à 19.99€, il est difficile de vous recommander de craquer pour Good Job!.