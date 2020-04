Ce monsieur de 79 ans atteint du #COVID19, qui parle et est parfaitement lucide, ne le sait pas encore mais il va mourir: décision a été prise de stopper ses soins en réanimation et de ne pas l'intuber.Ainsi meurt-on, en 2020, en France: "meilleur système de santé du monde"...

posted the 04/04/2020 at 08:17 AM by armando