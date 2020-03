Yesss!!!Fini le mode ENFER avec le rang S, c'était tendu, même avec la roquette illimité, je m'explique et je détails les difficulté.Les modes de jeu de base :- Facile- Normal- HardcoreAprès le mode hardcore on dévérouille :- Cauchemar:Les ennemis sont plus agressifs (donc vitesse x2)Les ennemis infligent encore plus de dégatsLes ennemis et objets apparaissent à des endroits différent.- Enfer :Les ennemis sont encore plus forts qu'en cauchemar (donc vitesse x4 lol)il y a moins de machines à écrireLa sauvegarde automatique est désactivé.pour le rang S, finir le jeu en moins de 2h avec maximum 5 sauvegardes.Bon globalement le jeu est plus dur que le 2 dans les difficultés, et pour les personnes qui vont essayer de le poncé dans différente façon vont être extrêmement bien servit, bref un pur kif qui faut bien dosé pour faire le rang S en Enfer.Me manque plus que les collectible et j'ai le platine.