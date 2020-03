Nouvelle IP, nouveau jeu "indie" de ce Nintendo Direct Mini. Après The Stretchers l'an dernier, Nintendo publie le jeu Good Job!, développé cette fois par Paladin Studios. Disponible dès maintenant sur le Nintendo eShop.Principe du jeu est d'effectuer plusieurs taches au sein d'une entreprise, mais il se peut que vous deviez jusqu'à détruire des murs pour parvenir à vos tâches...Pour les curieux, MisterMV est actuellement en train de jouer dessus sur Twitch.

Like

Who likes this ?

posted the 03/26/2020 at 03:54 PM by masharu