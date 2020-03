Bonjour à tous,



Cette maladie peut vous sembler lointaine. Même si vous savez sa gravité, vous estimez faire attention.

Moi aussi c'était mon cas il y a dix jours.



Je souhaite vous partager mon expérience pour si possible faire prendre conscience à certains de la chance de ne pas être touché par cette merde.



Lundi 16 mars : je vois mon grand frère, 36 ans, père d'une petite fille et en attente d'une autre pour juin. Du surpoids, un problème cardiaque connu mais surveillé. Je finissais alors avec lui la réponse à un appel d'offre. Quelques courses dans une supérette ensemble pour anticiper le confinement.



Mercredi 25 mars : il est hospitalisé. Se fatigue, ne trouve plus son souffle. Sous respirateur et c'est probablement une question de temps pour qu'il soit intubé. La maladie l'épuise, il n'a plus de voix. Les médecins ont beau essayé de nous rassurer (ils font leur maximum et je les remercie); compliqué d'être optimiste tant cette saloperie ne vous lâche pas.



Ce post ne cherche pas à attirer votre compassion mais plutôt à susciter une prise de conscience. Je vois où j'habite en seine saint denis, beaucoup de gens sortir ensemble, en famille pour faire les courses. Traîner avec ses potes dans la rue, refaire le monde avec les anciens, faire ses courses tous les jours pour acheter juste une baguette et une bouteille de coca. Je ne parle pas des jogger parisiens mais ça vaut aussi pour eux.



Oui, il faut sortir parfois prendre l'air. C'est impossible de rester enfermé. Mais je reviens de Carrefour. Les gens ne portent aucun masque (j'en ai à cause de mon métier en lien avec les milieux amiantés). Se colle négligemment et prenne apparemment ça trop à la légère.



Je souhaite juste vous dire que vous avez encore la maîtrise de la situation. Je ne maîtrise plus la mienne (tout le monte tousse chez moi). Faites attention à vous, à vos proches. Vous êtes sûrement costaud mais dans votre entourage pas tous probablement.



Ne sous estimez pas cette maladie. De terribles jours m'attendent probablement. Evitez les à tout prix.