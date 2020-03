Ai-je besoin de présenter ce jeu dont je fus tombé amoureux à l'époque,Je l'ai même repris dernièrement sur Nintendo Switch !Bref vous l'aurez compris : Téléchargez le ! En plus, il fonctionne même sur un Core M avec une Intel HD eet 4 Go de ram, vous n'avez aucune excuse. La pomme de terre sur laquelle vous tapez sur Gamekyo suffira à lancer le jeu !

posted the 03/24/2020 at 01:25 PM by suzukube