Bonjour à tous !



Actuellement, je suis en télétravail avec une entreprise pour laquelle j'ai un contrat de salarié. Aujourd'hui, je reçois une lettre me disant que ma rémunération sera celle du chômage partiel... Soit.



Je n'ai rien contre, mais j'aimerais simplement savoir : Le chômage partiel n'est-il pas censé être lorsqu'il n'y a aucune activité ? Là, techniquement, je travaille exactement comme d'habitude (je suis développeur web) sauf que... Mon salaire me sera versé par l'Etat à hauteur de 84%. Je précise, encore une fois, que ce n'est pas le volet financier qui me gène, je comprends tout à fait la situation, c'est juste que je veux être sûr que c'est comme cela que fonctionne le chômage partiel.



Je suis en train de rechercher sur Internet, je voulais juste m'assurer que cela est bien légal (je fais attention à mes droits).



Merci d'avance et bon courage à tous !