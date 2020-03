Normalement je vais risquer une éventuelle contamination vendredi pour Animal Crossing: New Horizon (je vis avec une personne âgée alors ça va être coton, sachant qu'en plus elle insiste pour m'accompagner au Drive demain jeudi, lol), mais au cas où je n'ai pas le choix vous avez de bon jeu, exclusivement dématériel (= n'existe pas en version boite), à me conseiller de prendre sur Nintendo Switch ou PlayStation 4 ?



J'ai déjà une liste de jeux "boite" mais j'aimerais peaufiner et voir qu'est ce que je prend en premier dans l'immédiat en dématériel (mon anniv' c'était la semaine dernière et je ne me suis rien acheté en me disant que ça devrait aller pour Animal Crossing XD). Et vivement de savoir si je pourrais prendre Final Fantasy 7 Remake le mois prochain aussi.



- Tout ce qui est "anime" et indie je prends sur Nintendo Switch

- Tout ce qui est "graphic first" je prends sur PlayStation 4.