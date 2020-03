Je voulais ABSOLUMENT une carte Ray Tracing pour mon PC, et j'suis d'ailleurs passé à côté d'un HP Omen avec une GTX 1660ti à 768€... Je regrette un peu, j'avoue.Là, je regarde un peu ce qu'il se fait du côté de AMD, et je vois que la RX 5700 XT a un putain de rapport qualité prix... Elle est plus performante qu'une RTX 2070 (pas la Super) !Là, je tombe sur cette vidéo comparative et...Saqns vouloir faire le chieur, j'ai ultra du mal à faire la différence entre Control RTX et Control Non RTX, dans Metro Exodus j'ai l'impression que tout est trop sombre en RTX, et pire encore, le nombre de FPS est ultra LOW en RTX...J'attends vraiment de voir ce que vont donner les solutions RTX sur les Next-Gen (et ce n'est pas un article TROLL sur les TFLOPS, c'est juste que je suis en train d'abandonner l'idée de prendre une carte RTX sur mon PC au final).PETIT TEST : De quel côté se trouve la version RAY TRACING de Control ?< ---- GAUCHE | DROITE ----- >extrait de : https://youtu.be/45pfvYX-fxU MAJ : DF Xbox One X vs Nvidia RTX :