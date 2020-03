Dans la bande annonce, il précise pas que l'actrice tourne des films porno, donc c'est un manga dont l’héroïne est actrice porno, de plus elle va recevoir un pouvoir (donné par un "extra-terrestre") qui lui permet de devenir géante pour combattre des ennemis qui tombent du ciel (entre autres) voulu par des internautes qui font des choix (à travers un site et un vote) pour que des choses étranges arrivent sur la ville !Rien ne m'étonne non plus, c'est un manga de Hiroya Oku l'auteur de Gantz, ça en dit long sur le futur délire de ce manga (déjà j'ai lu les deux premiers tome -pour l'instant il n'y a que 3 volumes sortie- et je me suis dit "ok, je vois, ça a l'air bien barré, c'est moins vulgaire que j'aurais pensé, c'est drôle et c'est plutôt bien dessiné", le manga est en cours).