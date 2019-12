C'est le 9 Février prochain que se déroulera les Red Bull Dragon Ball Fighterz World tour Final au Pavillon Baltard à Paris avec le francais Wawa qui disputera la final sur ses terres . On sait que chaque événements est fournis d'annonce et d'ajouts pour le jeu et que les joueurs attendent à présent une possible annonce de la saison 3. Pour info des joueurs PC ont récupérés des images de dramatic finish inédit entre Goku , Frieza et Jiren ainsi que des slots , emoji supplémentaire ...