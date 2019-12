Découvrez les vraies raisons pour lesquelles Octavo a envahi Hyrule dans "Ode à Octavo", un nouveau scénario disponible dès maintenant dans #CadenceofHyrule via une mise à jour gratuite !

En plus (toujours Gratuit), un nouveau mode de jeu, le mode Donjon. Ce mode permet de tester nos compétences en nous mettant face à des ennemis de plus en plus redoutables.