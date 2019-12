Jeux Video

Hé bah putain, heureusement que la saga Skywalker s'est terminée, on n'était pas loin de la torture.J'en ai plein le cul.Parce que c'est Disney, visuellement, ça tue la gueule ok même s'il y a finalement peu de réussite artistique niveau "plan qui défonce bien la gueule" hormis la planète one-shot, le coin des Sith et le plan quand la flotte débarque. Déjà ça mais j'en attendais plus après le VIII, où l'esthétique était ptéte la seule bonne chose à retenir de cet affreux épisode (avec Yoda).J'ai senti passé les 2h40, la moitié des scènes sont sans intérêt, les seconds couteaux puent la merde.Je retiendrais juste en positif que :- JJ Abrams a comme il peut réussi à recoller les morceaux- Ren est peut-être le seul perso qui avait un peu d'intérêt dans cette trilogie- J'ai trouvé très sympa le coup de la connexion à la force et la possibilité de se battre à distance : je valide l'idée- Palpatine fait clairement le job- Ils ont le don à foutre des mascottes géniales, faut le reconnaître #businessLe reste, bah putain- Trop de scènes inutiles- La quasi totalité du casting peut crever qu'on s'en fout- Finn a apparemment la force mais tout le monde s'en branle- Scènes de sabre moins percutante que le VII pour moi- Rey Palpatine, mouais- Lando, pourquoi faire au final ?- Ah, il le fallait ce plan LGBT à la finEt surtout,Bah faut simplement dire que le scénario, j'aurais pu l'écrire, mais à 12 ans. Sorti de Rey Palpatine, il n'y a absolument aucune surprise dans le scénario qui tombe dans un classicisme à se gerber dessus.Dark Rey qui est une apparition ? J'avais deviné.Le sabre jaune ? pareil.Ren devient gentil ? so obvious.Chewbacca il a survécu en fait ? QUELLE SURPRISELes gentils y gagnent ? soulève ta daronneAucune PUTAIN de prise de risque.Et je SAIS que c'est la fin de la saga Skywalker et qu'il est donc difficile d'ouvrir une porte mais où est l'audace ? J'ai jamais vu quelque chose d'aussi basique scénaristiquement pour un final d'une saga à 9 épisodes. Et après, ça se plaint de Game of Thrones ?Et pi on en parle de Palpatine, ce fils de tchoin ?Le mec a un plan carré. Tout ce qu'il a à faire, c'est fermer sa gueule et tout "se passe comme prévu".Il l'ouvrePourquoi t'as parlé ?C'est ça l'empereur absolu des sith ?Qu'ils aillent tous se faire foutre, je vais bosser.