« Je vous ai parlé de mon voyage en Islande sur Twitter ? Ouais ? Ah non j'ai vraiment kiffé en fait. Je vais en faire un jeu d'ailleurs. »



Des moments de fulgurance certains sur certaines cinématiques...

Si le moteur de Guerilla envoie toujours autant du bois, on regreterra cette éternelle présence de brouillard en arrière plan et un rendu de l'eau qui profitera très certainement des prochaines consoles de salon. C'était le point technique OSEF. Merci.

Mesdames et messieurs, je sais que vous avez aimé le système Fulton. Vous allez donc adorer le système Zip-Line. Patience.

Niveau gameplay, qu'attendre du papa de MGSV ? Eh bien une foule d'objets qui faciliteront vos tâches au fur et à mesure de votre avancée, avec une profondeur insoupçonnée de prime abord, et de nouveaux environnements qui vous feront réapprendre tout ce que vous pensiez savoir jusque là (la montagne). Et on se retrouve avec effectivement un simulateur de quêtes Fed-Ex mais intéressant, par la topographie à appréhender des terrains traversés, l'excellent level-design de certaines zones (le cratère vers le Bricoleur, la zone volcanique...), les mécaniques de la pluie, de la durabilité des cargaisons et le sentiment de délivrance qui ne manquera pas de frapper le joueur lorsqu'il apercevra les structures d'arrivée. Si vous avez aimé l'exploration pour l'exploration dans BotW, le fait de devoir réfléchir au mieux pour escalader une montagne vu votre faible barre d'endurance, Death Stranding vous emmènera sur un terrain similaire, où le voyage sera plus marquant que la destination.



« Délivrance !!! N'oubliez pas de liker ! »

intérêt personnel



Quand Kojima te spoile 50% du scénario dès les premières minutes du jeu, avec sa symbolique sans préliminaires.



Moi en train de regarder ma ludothèque après avoir fini Death Stranding... Un champ de ruines à ciel ouvert donc. Enfoiré de Kojima.

Personnellement c'est un très grand jeu, qui fera date et marquera le secteur , mais chacun d'entre vous connait mon appétence pour les jeux de Kojima, la masturbation intellectuelle et ma non-gêne quant aux mélanges des genres (bon en même temps, si t'es sur Gamekyo et que le mélange plus qu'hétérogène te dérange, je me demande vraiment ce que tu fous là vu nos sensibilités différentes sur ce site... Notre plus grande faiblesse est aussi notre plus grande force...).

Si en plus de ça vous y ajoutez ces magnifiques paysages, vierges de toute influence humaine de prime abord, et toute une panoplie d'idées fortes (la pluie temporelle, la Grève, la mécanique des cratères et de la mort ...) avec un vrai respect de la Science-Fiction traditionnelle, à savoir un cadre technologique (qui vire clairement fantastique dès le début) qui n'est que prétexte à parler de l'Humanité, au service de thématiques actuelles (les liens qui nous unissent sont-ils des chaînes? Ou de la nécessité de la résilience et de la volonté dans la vie humaine... Entre autres), ben forcément, je tiens là mon GotY. Un jeu imparfait mais avec tellement de caractère que je l'aime de tout mon cœur. Comme les gens que l'on apprécie. Imparfaits mais humains. Ils nous irritent, nous en font voir des vertes et des pas mûres, donnent parfois envie de les rejeter, sont adorables, enchanteurs l'instant suivant et dans cette danse des émotions, une histoire se tisse. Une affection, une somme d'expériences qui ne sont pas que des instantanés mais un flux, un mouvement qu'on ne peut analyser de manière séparée sans en abîmer le sens et la portée.

Et cette histoire, bien qu'elle ne soit pas validée par tous, sera nôtre, parce qu'elle est entrée en résonance avec notre être, parce qu'elle nous a apporté ce que nous ne savions pas dont on avait besoin pour grandir un peu.

Et puis cette dernière mission... Mais quel putain de grand jeu. Je n'ose même pas imaginer ce qu'a pu ressentir un membre comme draculax quand je vois l'impact sur ma propre personne. 9/10. Direct.

- Après 2h sur Death Stranding :

« Je n'ai que du négatif en tête »



- Après 100h sur Death Stranding :

« Tu ne peux pas comprendre »