Strabreeze Studios est le développeur de :

The Chronicles of Riddick : Escape from Butcher Bay

The Chronicles of Riddick : Assault on Dark Athen

The Darkness / Brothers : A Tale of Two Sons

Le Tribunal d'Instance de Stockholm a approuvé ce vendredi 6 décembre la proposition de composition concernant la reconstruction de Starbreeze. La reconstruction de Starbreeze a débuté le 3 décembre 2018 et le processus est terminé.

"Nous sommes parvenus à repositionner la firme de manière à pouvoir regarder vers l'avant et nous concentrer sur notre activité principale - développer des jeux de la licence PAYDAY."

Gameblog

Communiqué du site officiel

Le naufrage Overkill's The Walking Dead, la revente précipitée des droits de publication de System Shock 3 et Psychonauts 2... Tout ceci semble bien loin, à en croire le communiqué de Starbreeze disponible sur son site officiel.Voilà donc la bonne nouvelle. Au prix de pas mal de sacrifices, en à peine plus d'un an, la compagnie est reconstruite. La majorité de ses dettes sera remboursée sur le long-terme (cinq ans).Les mots de Mikael Nermark, PDG de Starbreeze confirment que la série de jeux de braquage va pouvoir continuer. Est espéré un accord d'édition conclu pour la première moitié de l'année 2020 en ce qui concerne une suite.