Avec la sortie du DLC de Broly dans Dragon Ball FighterZ aujourd’hui, Bandai Namco et Arc System Works ont aussi déployé une nouvelle mise-à-jour du jeu. Et comme cela arrive parfois lors de telles mises-à-jour, certains modders et data miners, dont Raimu, Reptilianne Lean, ou Zankye, ont fouillé dans le code, et ont trouvé quelques indices sur de potentiels futurs contenus, de quoi déjà rêver d’un FighterZ Pass 3 ! Voici en substance ce qu’ils ont découvert :Un nouveau Dramatic Finish avec Goku, Freezer et Jiren, dont la vidéo est en fin d’article.Cette vidéo partielle du Dramatic Finish avec Goku, Freezer, et Jiren, a été reproduite par Reptilianne Lean en fonction des éléments trouvés dans le jeu pour le moment. Vous verrez donc des bugs, et c’est tout à fait normal puisqu’il s’agit d’une reconstruction approximative, réalisée à partir des animations de Goku, Freezer, et Jiren, trouvées dans les fichiers.Selon Zankye, jusqu’à présent, voici ce que nous savons sur ce Dramatic Finish :Il s’activera en jouant avec Goku (Super Saiyan) et Freezer contre JirenC-17 n’apparaît pasIl n’ont trouvé ni effet, ni voix, ni l’arène ou ça doit se jouer.Un autre utilisateur du Discord de modding où ils discutent a également trouvé ce qui semble être la fin du Dramatic Finish. Goku s’approche de Jiren pour lui serrer la main, avec Freezer en arrière plan.