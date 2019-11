Mais ça refait du bien d'entendre ce thème, que j'ai découvert la première fois au début des années 2000 via un trailer dans un DVD offert par un magazine FJM (j'ai zappé le nom).La nouvelle version est assez cool en tout cas.Reste à voir le jeu et ça semble pas bien parti

Who likes this ?

posted the 11/27/2019 at 12:00 AM by shanks