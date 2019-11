Le futur de Xbox se dessinera avec la Xbox Scarlett, le Xbox Game Pass et le service de streaming xCloud.Et pour agrémenter le catalogue de jeux du Game Pass, Microsoft compte bien y mettre les moyens en sortant entre 4 ou 5 gros jeux tous les ans.Le rachat de plusieurs gros studios ces dernières années n’est pas étranger à cette stratégie.Pour que les joueurs conservent leur abonnement au Game Pass, il faut que le catalogue soit régulièrement renouvelé, suffisamment attractif et diversifié.C’est au micro de JVC que Phil Spencer a précisé ses intentions :Avec 15 studios et plusieurs équipes dans chacun d’eux, Xbox se prépare donc au lancement de la Xbox Scarlett en fin d’année 2020C'est un pari osé, mais il est évident que la Xbox Scarlett sera d'un tout autre niveau par rapport à la Xbox One niveau exclu et service.Microsoft part dans une position confortable, avec le Xbox Gamepass en tête pour la next gen.Bonus interview vidéo de Phil Spencer :Et là Phil Spencer le dis clairement, les joueurs Xbox veulent la console next gen la plus puissante, c'est leur plus forte demande, et je suis confiant sur le fait que la Xbox Scarlett sera la plus puissante de toute