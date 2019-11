Salut à tous,Y'a une critique que je vois souvent à propos du jeu c'est qu'ils ont pas mis tous les pokemon et moi qui suit pas tant que ça la licence j'ai vérifié et j'ai vu que y'avais plus dequand même...Et du coup j'ai une question pour ceux qui consomme actuellement et suivent souvent les news autour de pokemon, c'est si grave de pas avoir tout les pokemon ?Parce que après je sais que y'en a qui kiff l'aspect collection mais ça doit être casse couille de remplir le pokedex non ? Et aussi le fait d'avoir 100 pokemon légendaire de dispo ça gâche pas un peu justement l’intérêt de ces pokemon ?Perso je trouve que ils devraient commencé à se calmer à se rythme y'aura 2000 pokemon à attrapé ça va être n'importe quoi, après peut être que sur le coté compétition ça pose problème je m'y connais pas trop mais d'un coté ça permet de pas voir toujours les même en compétition non ?Bref c'était ma question merci d'avance si quelqu'un répond et désolé si je me trompe sur certains trucs la licence m’intéresse peu mais j'aimerai bien savoir pourquoi ça énerve autant de gens