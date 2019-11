Jeux Video

Tout a démarré plus tôt cette semaine avec cette pub CG/Live de Sony où l'on voit rapido du Crash Team Racing à un détail près : une sorte de nouveau masque dans le fond, appartenant à Cortex et complétement inconnu des fans de la série.Et on se souvient que c'est durant une même pub Live que Sony a teasé via un simple panneau le retour de Crash, que personne ne croyait jusqu'à l'officialisation de la Crash Trilogy.Et justement, voilà qu'un insider de Reddit (apparemment le même qui avait leaké Crash Trilogy et CTR selon GamesRadar) fait savoir que :- C'est un teaser de Crash Bandicoot Worlds- Sortira en 2020- Trois nouveaux masques (Lune, Soleil et Eclipse)- Plusieurs niveaux semi-ouvert façon Mario Odyssey (fait chier- Développé par Vicarious et Toys for Blob- Sera annoncé aux Game Awards (comme CTR l'année dernière)Pincettes mais probable quoi