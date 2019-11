Visiblement conscient du problème, Respawn déploie déjà un patch sur PC en ce sens, correctif qui devrait également atterrir sur consoles dans la semaine. Léger, ce dernier s'attaque toutefois à un soucis affectant directement le confort de jeu. Ainsi, dans le patch note détaillé sur Reddit par le studio, on trouve trois principales améliorations :-Lors du pilotage de l'AT-AT sur Kashyyyk, qui avait été montré dès l'E3, on ne devrait plus constater de scintillement au niveau des textures-Les paramètres de résolution dynamique sont maintenant correctement enregistrés-La navigation à partir des touches fléchées devrait désormais fonctionner normalement.-Le problème affectant les temps de chargement et les ralentissements en jeu a été logiquement corrigé.